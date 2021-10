Poszukiwania Jacka Jaworka. Prokuratura analizuje nowy wątek

Jacek Jaworek, podejrzewany o dokonanie potrójnego morderstwa, wciąż jest poszukiwany, a śledczy sprawdzają każdy trop w jego sprawie. Ostatni dotyczy kont 52-latka w mediach społecznościowych, na które ktoś się loguje, a nawet wstawia zdjęcia. - Sprawdzamy kto, z jakiego miejsca i w jakim celu logował się na tym profilu celem ustalenia, czy ma to jakiś znaczenie dla tego śledztwa, a w szczególności dla poszukiwań podejrzanego - przekazał Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jacek Jaworek jest poszukiwany od blisko trzech miesięcy. Mężczyzna jest podejrzewany o popełnienie zbrodni w Borowcach pod Częstochową. Według śledczych 52-latek zastrzelił brata, szwagierkę i ich 17-letniego syna. Jedyną osobą, która przeżyła, jest młodszy syn zabitego małżeństwa.

Jaworek w ostatnim czasie przed tragedią mieszkał z rodziną po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od płacenia alimentów.

Jacek Jaworek i jego "aktywność" w internecie

Nie wiadomo, gdzie w tym momencie znajduje się 52-latek. Policja sprawdza każdy trop i sygnał, choć przyznaje, że otrzymuje już coraz mniej zgłoszeń. Ostatnio pojawił się jednak ciekawy wątek, dotyczący jego kont w mediach społecznościowych.

Jest ich bowiem kilka, są aktywne i ktoś się na nie loguje. Na jednym z nich pojawiło się zdjęcie datowane na 28 sierpnia. Śledczy sprawdzają, czy na to konto mógł zalogować się sam poszukiwany, czy też ktoś włamał się na jego profil i z jakiegoś powodu podszywa się pod niego.

- Mamy informację od policji, że na profilu tej osoby nastąpiło logowanie. Sprawdzamy kto, z jakiego miejsca i w jakim celu logował się na tym profilu celem ustalenia, czy ma to jakiś znaczenie dla tego śledztwa, a w szczególności dla poszukiwań podejrzanego - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, zaznaczając, że nie ma jeszcze wiążących ustaleń w tym zakresie.

Jacek Jaworek wciąż poszukiwany

To nie wszystko. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu na adres Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach dotarła przesyłka na nazwisko Jacka Jaworka. Nadawcą była jedna z globalnych firm internetowych. Śledczy sprawdzają, czy przesyłka miała trafić do podejrzanego, czy może do innej osoby o takim samym imieniu i nazwisku. Zawartości przesyłki nie ujawniają.

– Ja tę przesyłkę otrzymałem. Z Googli przesyłka. Teraz, nie tak dawno z Francji przyszła. Prawdopodobnie jakieś ponaglenie. Ale nie zaglądaliśmy do środka – mówił wówczas w rozmowie z TVN24 Marian Błaszczyk, były prezes borowieckiej OSP.

Gdzie jest Jaworek? Śledczy nie wykluczają żadnej opcji - biorą pod uwagę, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo, ale też może ukrywać się nadal na terenie Polski lub innego kraju. 52-latek jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu.

Za pomoc w ujęciu Jaworka Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył 20 tysięcy zł nagrody. Osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu 47 858 12 55 lub nr alarmowym 112.

RadioZET.pl/PAP (K. Konopka)