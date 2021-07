Jacek Jaworek, który jest poszukiwany od 10 lipca za potrójne morderstwo, może ukrywać się w lasach w okolicy Dąbrowy Zielonej. Śląska policja wydała w tej sprawie specjalny komunikat do mieszkańców tej miejscowości.

Jacek Jaworek od nocy z 9 na 10 lipca pozostaje nieuchwytny. Policja zwróciła się w czwartek z prośbą do mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim oraz innych osób, aby w godzinach 18.00-6.00 przez kilka kolejnych dni powstrzymali się od przebywania na terenach leśnych w tej miejscowości.

"Ma to związek z działaniami służb w zakresie poszukiwań Jacka Jaworka oraz użyciem w tym miejscu specjalistycznego sprzętu" – podał zespół prasowy śląskiej policji.

Jacek Jaworek poszukiwany

Czwartek to szósty dzień poszukiwań Jacka Jaworka, podejrzanego o zabójstwo 3 osób – brata, jego żony i syna. Policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą w terenie, a także inne czynności operacyjne. Od wtorku Jaworek poszukiwany jest listem gończym. Prokurator zdecydował o zaocznym przedstawieniu mu zarzutów potrójnego zabójstwa, co stało się podstawą wniosku o aresztowanie, zaakceptowanego we wtorek przez sąd.

W nocy z piątku na sobotę (9-10 lipca) w Borowcach k. Dąbrowy Zielonej w powiecie częstochowskim wezwani do awantury domowej policjanci w domu jednorodzinnym znaleźli zwłoki małżeństwa 44-latków i ich 17-letniego syna z ranami postrzałowymi. Uratował się drugi, 13-letni syn zamordowanego małżeństwa, który schronił się u rodziny. Sprawca zbrodni uciekł.

Policja zaznacza, że w przypadku napotkania Jacka Jaworka należy zachować daleko idącą ostrożność - nie podejmować samodzielnie żadnych działań oraz powiadomić policję. Informacje o poszukiwanym mają policjanci z całego kraju oraz Straż Graniczna. Policyjne czynności nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która przejęła sprawę od śledczych z Myszkowa.

RadioZET.pl/PAP