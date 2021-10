Jacek Jaworek jest poszukiwany od blisko trzech miesięcy. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie zbrodni w Borowcach pod Częstochową. Według śledczych 52-latek zastrzelił brata, szwagierkę i ich 17-letniego syna.

Jacek Jaworek loguje się na konta w mediach społecznościowych?

Policja pod koniec września informowała o tym, że otrzymuje coraz mniej zgłoszeń ws. poszukiwanego 52-latka. W ostatnich dniach pojawiły się jednak nowe doniesienia. Do Mariana Błaszczyka, byłego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach, trafił list zaadresowany „Jacek Jaworek OSP Borowce”.

Błaszczyk powiedział w rozmowie z TVN24, że przesyłka przyszła "od Googli" z Francji. Mieszkańcy podejrzewają, że 52-latek chce zmylić policję. „Fakt” nieoficjalnie dowiedział się, że prokuratura przekazała najbliższym z rodziny Jaworków, że została nadana w Oświęcimiu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie tego jednak nie potwierdził.

Śledczy dopuszczają wszystkie możliwości – zarówno ucieczkę za granicę, jak i samobójstwo Jaworka. Według doniesień „Faktu” przesyłka z Francji to nie jedyne oznaki wskazujące, że Jacek Jaworek żyje. 52-latek ma kilka kont w mediach społecznościowych. Są one cały czas aktywne. Ktoś się na nich loguje. Ponadto na jednym z nich pojawiło się zdjęcie profilowe Jaworka z 28 sierpnia.

Nie wiadomo, czy ktoś inny miał dostęp do profili Jaworka i tylko się pod niego podszywa. Możliwe też, że podejrzany o potrójne morderstwo igra ze śledczymi, którzy nie potrafią go złapać. Prawdopodobne jest też, że to trop, który może przynieść przełom w śledztwie.

Jaworek jest poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Wystawiono również za nim czerwoną notę Interpolu.

Za pomoc w ujęciu Jaworka Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył 20 tysięcy zł nagrody. Osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu 47 858 12 55 lub nr alarmowym 112.

RadioZET.pl/"Fakt"