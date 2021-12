Prezes TVP Jacek Kurski zgłosił się 12 grudnia do szpitala MSWiA w Warszawie po kontakcie z chorym na COVID-19. Według ustaleń Onetu Kurski nie wykazywał objawów zakażenia koronawirusem. Został przebadany, a test na obecności wirusa Sars-CoV-2 w organizmie Kurskiego był negatywny.

Procedurę powtórzono dwa dni później. Badanie wykonano 14 grudnia o godz. 17:44, a wynik był już kilka godzin później, o 22:41. Portal dowiedział się, że tym razem test wykazał obecność koronawirusa. Badanie wykonano metodą PCR, która jest uznawana za najdokładniejszą, dającą najbardziej precyzyjne wyniki między 7 a 14 dniem od kontaktu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes TVP powinien poddać się niezwłocznie 10-dniowej izolacji. W przypadku zignorowania tego obowiązku sanepid może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. złotych.

Onet próbował dowiedzieć się w TVP, czy Jacek Kurski poddał się testowi i jaki był jego wynik. Biuro prasowe Telewizji Polskiej zasłoniło się jednak przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazano jednak informację, że 14 grudnia nie stwierdzono żadnych przesłanek do zastosowania izolacji prezesa Jacka Kurskiego. “Pan Prezes postępuje zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2" - przekazano.

Onet wskazuje, że Jacka Kurskiego zabrakło na konferencji prasowej promującej “Sylwester Marzeń” w TVP, która odbyła się 17 grudnia, choć zwykle bierze udział w takich wydarzeniach. Wystąpienie szefa Telewizji Polskiej wyświetlono na telebimie. Jednak już 19 grudnia Kurski poleciał do Paryża. Prezes TVP pojawił się w kuluarach odbywającej się w stolicy Francji Eurowizji Junior. Kurski razem z polską reprezentantką Sarą James wziął udział w trwającej 18 minut rozmowie w programie “Gość Wiadomości”. Siedział obok piosenkarki oraz prowadzącej Edyty Lewandowskiej bez maseczki.

Onet dowiedział się, że Kurski do Paryża poleciał samolotem. Portal zaznacza, że przy wjeździe do Francji nie trzeba okazać negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wystarczy mieć unijny certyfikat covidowy, a więc dowód pełnego zaszczepienia. Te same zasady obowiązywały przy wejściu do centrum sztuk performatywnych La Seine Musicale, w którym odbywał się konkurs Eurowizji Junior. TVP nie odpowiedziała, czy Kurski okazał paszport covidowy. Telewizja Polska odpowiedziała Onetowi, że Jacek Kurski “postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami".

