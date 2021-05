– Specyfika naszej polskiej sytuacji jest taka, że myśmy tę epidemię rozpuścili, jak dziadowski bicz i bardzo wielu Polaków przechorowało – powiedział w internetowej części programu ''Gość Radia ZET'' były szef NFZ Andrzej Sośnierz.

– My ciągle chodzimy po omacku w czasie tej epidemii. Raz się czymś tam martwimy, a raz nie – dodał polityk. Dopytywany o to, jak ocenia walkę rządu z pandemią, w skali od 1 do 10, przyznał rządzącym 2-3. – Bardzo słabo – ocenił Sośnierz.

Pytany przez słuchacza o to, czy szczepienia przeciwko koronawirusowi powinny być obowiązkowe, Sośnierz powiedział: ''Jak znam Polaków, to gdyby to było ogłoszone przed rokiem, kiedy wszyscy byli bardzo zdeterminowani, to pewnie by się temu poddali, ale teraz to będzie wojowanie''. Dodał, że ''przymusem to z Polakami, nie tylko zresztą, może się nie udać'' i lepiej ustalić jakieś benefity za szczepienie.

Były szef NFZ ma też pomysł, jak skrócić kolejki do lekarzy. – Są skuteczne metody. Wprowadzenie tzw. opłaty regulacyjnej, czyli za każdą poradą pacjent płaci np. 5 złotych dodatkowo, ze swojej kieszeni – mówił Gość Radia ZET. Jego zdaniem to hamuje niepotrzebne zajmowanie miejsca. – Czasem niepotrzebnie mnożymy zdarzenia. Zamiast coś załatwić za jedną wizytą, coś się załatwia za trzema wizytami. Mają na to wpływ np. warunki finansowania – dodał Andrzej Sośnierz.

Gość Beaty Lubeckiej ocenił, że i w Polskim Ładzie i w Krajowym Planie Odbudowy ''tylko wydamy pieniądze, ale niczego to nie zmieni w obsłudze pacjenta''. – To zły pomysł. Tam nie ma żadnego motywu, żeby pacjent był obsługiwany lepiej. Będą aparaty, no i co? – komentował Sośnierz.

Cała rozmowa Beaty Lubeckiej z Andrzejem Sośnierzem jest dostępna TUTAJ .

RadioZET.pl