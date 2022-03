Jakie obowiązują zasady wjazdu z Polski na Ukrainę dla osób, które chcą pomóc mieszkańcom? Jakie dokumenty są niezbędne do przekroczenia granicy? O czym należy pamiętać przed wjazdem? Na pytania dla portalu RadioZET.pl odpowiada rzeczniczka prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

W reakcji na ostatnie wydarzenia związane z inwazją Rosji na Ukrainę coraz więcej osób okazuje solidarność z naszym wschodnim sąsiadem i organizuje różne akcje wspierające. W całej Polsce trwają zbiórki dla mieszkańców Ukrainy – zarówno pieniężne, jak i te związane z najpotrzebniejszymi artykułami żywnościowymi, higienicznymi czy produktami medycznymi.

Co z osobami, które chcą wjechać na teren Ukrainy, aby pomóc na miejscu mieszkańcom? Jakie warunki należy spełnić, aby przekroczyć granicę?

Zasady wjazdu z Polski na Ukrainę. Jak przekroczyć granicę?

– Wszystkie przejścia graniczne są obecnie otwarte. Osoby, które chcą wjechać z Polski na teren Ukrainy, również w celu udzielenia pomocy, traktujemy jak normalnych podróżnych – podkreśla rzeczniczka prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Dodaje, że tak jak obowiązywało to do tej pory, przy przekraczaniu ukraińskiej granicy konieczne jest okazanie paszportu przy punkcie odprawy. Warto tutaj podkreślić, że dokument ten musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu. Nie jest wymagana wiza wjazdowa.

– Osoby wjeżdżające na Ukrainę muszą mieć ważny paszport. Dobrze zabrać ze sobą dodatkowo jakiś dokument tożsamości. Obecnie odprawiamy wszystkich bez problemu – mówi ppor. Anna Michalska.

Dodaje, że nie trzeba nigdzie wcześniej zgłaszać chęci wjazdu z Polski na teren Ukrainy. Jeśli jednak chcemy wwieźć jakiś towar do tego kraju, trzeba to zgłosić do służb celnych.

– Chcąc wwieźć jakieś towary na Ukrainę, to oczywiście należy zgłosić do wcześniej do celników – przypomina rzeczniczka Straży Granicznej.

Jak podkreśla, trzeba pamiętać, że już w czasie powrotu z Ukrainy do Polski wszyscy czekają razem w długich kolejkach.

– My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile po stronie ukraińskiej zajmie odprawa. Obecnie są bardzo długie kolejki. Nie ma taryf ulgowych dla Polaków, którzy chcą wrócić do kraju – podsumowuje ppor. Anna Michalska.

Przejścia graniczne z Ukrainą

Obecnie między Polską a Ukrainą funkcjonuje 8 przejść granicznych drogowych oraz 6 kolejowych: Budomierz/Hruszów, Dołhobyczów/Uhrynów, Dorohusk/Jagodzin, Hrebenne/Rawa Ruska, Korczowa/Krakowiec, Krościenko/Smolnica, Medyka-Szegini oraz Zosin-Uściług.

Przy przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej przeprowadzane są dwie kontrole – polska oraz ukraińska.

Polskie MSZ podaje, że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje niemożliwa do realnej oceny, dlatego należy śledzić miejscowe komunikaty. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne informacje o sytuacji na przejściach granicznych – dostępne są one na stronie ukraińskiej Służby Granicznej (https://dpsu.gov.ua/ua/news/).

