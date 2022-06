Historyczne wystąpienie w Sejmie. Aktywistka podała instrukcję, jak przeprowadzić aborcję

Natalia Broniarczyk mówiła w środę w Sejmie o konieczności uchwalenia projektu wprowadzającego legalną aborcję do 12. tygodnia w Polsce. - Każdego dnia rozmawiamy z osobami, które potrzebują aborcji albo właśnie są w trakcie. Mówimy im: “wszystko będzie dobrze, aborcja tabletkami jest bezpieczna, nie potrwa dłużej niż kilka godzin, kup sobie leki przeciwbólowe” - mówiła Broniarczyk.

Aktywistka zwróciła się do Jarosława Kaczyńskiego, którego nie było na sali. - Żaden polityk nigdy nie był tak blisko prawdy, jak pan, gdy mówił pan o tym, że każdy w Polsce wie, jak zrobić aborcję. Miał pan rację, przyznając, że wasze decyzje nie mają żadnego znaczenia - stwierdziła, ale zwróciła uwagę, że nie każdy ma takie możliwości i dostęp do aborcji za granicą, jak np. politycy z obozu władzy.

Jak przeprowadzić aborcję w domu? Instrukcja autorstwa Natalii Broniarczyk

- Na szczęście istnieją tanie, łatwo dostępne tabletki poronne - zauważyła Broniarczyk i podała instrukcję aborcji farmakologicznej, którą można przeprowadzić w domu. - Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że aborcja tabletkami jest bezpieczna i można używać ich samodzielnie. To są tabletki do aborcji farmakologicznej. Nazywają się mifepristone i misoprostol. Każdy powinien je znać — mówiła aktywistka. - Mifepristone połykasz a 24 godziny później do policzkowe wkładasz cztery tabletki misoprostolu. Bezpieczny zestaw możesz zamówić z Women help Women. Będziemy przy tobie, jeśli tego potrzebujesz - zapewniła aktywistka Aborcynego Dream Teamu.

Oglądaj

- Jeśli potrzebujesz wsparcia w aborcji za granicą, a nie stać cię na zabieg, dzwoń na Aborcję Bez Granic: 22 29 22 597 - powiedziała.

Głosowanie nad projektem obywatelskiej ws. legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży zaplanowano na czwartek między godz. 11 a 13.

RadioZET.pl