Jaki plan ma resort edukacji na nowy rok szkolny? Czarnek pisze list do uczniów

Rok szkolny 2021/2022 może zacząć się w trybie hybrydowym - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek informował o takiej możliwości, zaznaczając, że taki wariant będzie proponowany, jeśli w Polsce zaatakuje wirus delta. W międzyczasie pojawiły się pytania o ewentualne skrócenie wakacji po to, aby nadrobić kilkumiesięczne zaległości w nauce. Dzień przed zakończeniem roku szkolnego szef MEiN napisał do uczniów i nauczycieli list, informując, jakie są jego przewidywania dot. powrotu do szkół po wakacjach.