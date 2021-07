Jaki powrót do szkół we wrześniu? "Przygotowywane są scenariusze awaryjne"

Przemysław Czarnek w czwartek w Radiu Wrocław był pytany o powrót uczniów do szkół od 1 września. Minister edukacji i nauki przyznał, że najbardziej prawdopodobny jest początek roku szkolnego 2021/2022 w systemie stacjonarnym. Dopytywany, czy to pewny scenariusz, stwierdził, że dzisiaj jest świetna sytuacja pandemiczna.

– Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja na koniec sierpnia. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby były jakiekolwiek inne scenariusze, więc my przygotowujemy się do powrotu do szkoły 1 września w pełnym trybie stacjonarnym – powiedział Czarnek.

Powrót do szkół od 1 września. Scenariusze awaryjne na wypadek czwartej fali

Szef resortu edukacji zaznaczył, że w ministerstwie są również scenariusze awaryjne na wypadek nadejścia czwartej fali pandemii koronawirusa.

– Ale póki co sytuacja jest dobra. Więc szykujmy się wszyscy do szkoły 1 września, szykujmy się do zajęć wspomagających, na które zgłosiło się prawie 90% szkół, szykujmy się do wycieczek szkolnych, które będą finansowane z programów ministerialnych, szykujmy się do nauki, bo ona jest potrzebna uczniom – dodał.

