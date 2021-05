Na szczepienia przeciw Covid-19 mogą od piątku zapisywać się osoby w wieku od 25 do 27 lat. Za dwa dni elektroniczne skierowanie na szczepienie będą mieli w Polsce już wszyscy dorośli.

Szczepienia przeciw Covid-19 są już dostępne dla kolejnych roczników. Zapisywać mogą się już coraz młodsi obywatele – zgodnie z harmonogramem w piątek przyszła kolei dla osób w wieku od 25 do 27 lat.

By otrzymać termin na podanie zastrzyku, wspomniane osoby nie musiały wcześniej deklarować chęci na szczepienie. Piątek 7 maja jest pierwszym dniem, w którym rejestrować mogą się aż trzy roczniki.

Szczepienia przeciw Covid-19. W piątek zapisy dla trzech roczników

Oznacza to kolejne przyspieszenie procesu szczepień przeciw Covid-19. Dziś mogą to uczynić osoby urodzone w latach 1994, 1995 i 1996. Wcześniej mogły to uczynić dwa roczniki dziennie lub jeden.

Osoby z konkretnych roczników mogą zapisywać się na szczepienie nie tylko w konkretnym dniu, gdy rusza ich grupa wiekowa, ale także w dowolnym momencie po tym dniu. E-skierowania wystawiane są w systemie automatycznie, zgodnie z harmonogramem. Skierowanie to obecnie mają wystawione już wszystkie osoby w wieku 25 lat i starsze. Dotyczy to także młodszych, ale pod warunkiem, że na początku roku zadeklarowały taką wolę na stronie pacjent.gov.pl.

Raport: Już 3,3 mln osób w Polsce w pełni zaszczepionych

Zapisy odbywają się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w stacjonarnie – w punkcie szczepień. Z najnowszego bilansu wynika, że w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 3,3 mln osób. Wykonano w sumie ponad 12,6 mln zastrzyków. Pierwszą dawkę (w tym jedyną preparatu J&J) otrzymało 9,4 mln osób.

RadioZET.pl/PAP