Jakub A., który w czerwcu tego roku przyznał się do zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin, pozostanie w areszcie na dłużej – zdecydował Sąd Rejonowy w Świdnicy. Grozi mu dożywocie.

Jakub A. jest podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. W toku śledztwa przyznał się prokuratorowi do zabójstwa dziewczynki.

Zanim dojdzie do rozprawy sądowej śledczy zawnioskowali o przedłużenie A. aresztu tymczasowego Jak podaje PAP, sąd przychylił się do tego wniosku. Sędzia Marzena Rusin-Gielniewska poinformowała w środę PAP, że Sąd Rejonowy w Świdnicy uwzględnił wniosek prokuratury i przedłużył na kolejne trzy miesiące, do 13 grudnia, areszt tymczasowy dla 22-latka.

10-letnią Kristinę widziano ostatni raz 13 czerwca, kilkaset metrów od domu. Jakub A. miał ją zadźgać w pobliskim lesie. Dziewczynka miała liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Lokalne media informowały o nieszczęśliwej miłości A. do matki Kristiny. Mord mógł być okrutną zemstą za złamane serce.

Wczoraj "Fakt" podał, że Jakub A. może uniknąć więzienia. Decydująca w sprawie okaże się opinia psychologiczna. Jeśli biegli uznają go za chorego psychicznie, A. pójdzie nie do więzienia, a szpitala psychiatrycznego. Początkowo opinia miała być przygotowana na przełomie sierpnia i września. Śledczy zlecili jednak "wykonanie dodatkowych badań”.

- Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to zabójstwo zaplanowane i przygotowywane już od jakiegoś czasu – informował prokurator Mariusz Pindera.

