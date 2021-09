Śmierć 10-letniej Kristiny była zaplanowana. Jakub A. przed sądem, zapadła pierwsza decyzja

Jakub A. dokładnie zaplanował zabicie Kristiny z Mrowin. Według prokuratury wywiózł 10-latkę do lasu, zadał ponad 30 ciosów nożem, a żeby zmylić śledczych, upozorował napaść pedofila i gwałt. Gdy go zatrzymano, przyznał się do zabicia dziewczynki. Po ponad dwóch latach od zbrodni przed sądem w Świdnicy ruszył proces – na wniosek matki dziecka, Agnieszki - za zamkniętymi drzwiami. Jakubowi A. grozi dożywocie.