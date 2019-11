Jakub Dudkiewicz zaginął w Aleksandrowie Łódzkim. 19-latek nie wrócił ze szkoły do domu oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Rodzice apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Jakub Dudkiewicz zaginął w środę, 27 listopada. 19-latek około godziny 11.30 wyszedł z miejsca zamieszkania na terenie Aleksandrowa Łódzkiego do szkoły. Do chwili obecnej nie powrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego:

wzrost 184 cm,

średniej budowy ciała,

włosy krótkie w kolorze ciemny blond,

oczy niebieskie.

19-latek w momencie zaginięcia ubrany był w czarną zimową kurtkę, szare spodnie, buty czarne typu adidasy. Miał ze sobą szkolny plecak.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60, tel. (0-42) 714-22-23, (0-42) 714-22-00 lub najbliższą jednostką policji.

