Do tragedii doszło w Jakubowicach w województwie świętokrzyskim. W piątkowe popołudnie, 7 lutego, na numer 112 zadzwoniła 57-letnia mieszkanka Jakubowic (pow. pińczowski). Poinformowała, że nie może się skontaktować z dwoma synami, którzy są w piwnicy budynku, pełniącej rolę przechowalni warzyw. Po tym zgłoszeniu kobieta zeszła do piwnicy, aby sprawdzić, co się stało.

Na miejsce przyjechała straż pożarna. Strażacy ewakuowali z piwnicy trzy nieprzytomne osoby: dwóch braci w wieku 27 i 30 lat oraz ich matkę. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej, mężczyźni zmarli.

Ich matka została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Kielcach. Lekarzom nie udało się uratować życia kobiety, która zmarła w piątek w szpitalu.

Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pińczowie. Wyniki sekcji zwłok będą znane za około cztery tygodnie.

Tragedia w Jakubowicach. Nie żyje matka i jej dzieci

Kpt. Mateusz Tarka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do tej tragedii doszło prawdopodobnie wskutek deficytu tlenu. - Strażacy przy użyciu detektorów wielogazowych badali atmosferę w tym pomieszczeniu. Poziom tlenu w piwnicy wynosił tylko 1,5 proc., a normalnie w powietrzu powinno być około 21 proc. tlenu – podkreślił strażak.

Wskazał też prawdopodobną przyczynę takiej sytuacji. - Zagłębienia terenu charakteryzują się niedoborem tlenu, im są położone niżej, tego tlenu jest mniej, ale również gromadzone warzywa mogą pobierać tlen i doprowadzić do takiej sytuacji – zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP