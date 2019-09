Jan Kobuszewski nie żyje. Tę smutną wiadomość podało w sobotę jako pierwsze Polskie Radio RDC. Informację potwierdziła później rodzina.

Wybitny aktor i artysta kabaretowy niedawno obchodził 85 urodziny. - Był jak Charlie Chaplin na światowej scenie. Nie dało się go z nikim porównać - wspomina reżyser i aktor, dyrektor stołecznego Teatru Kwadrat - ostatniej sceny teatralnej, z którą związany był Kobuszewski. - To wręcz nieprawdopodobne, jak on potrafił swoją osobowością usprawiedliwić wszelkie żarty, głupoty. Ludzie kochali go za to. Za sam fakt - że jest, że mogą z nim obcować - powiedział szef Teatru Kwadrat.

„Wszystko można osiągnąć uśmiechem. Bez nienawiści, bez chamstwa. Z uśmiechem przez życie” – mówił sam Kobuszewski i za ten uśmiech dziś dziękują mu przyjaciele, znajomi z branży, dziennikarze, politycy. "Dziękujemy za wszystkie uśmiechy, Panie Janie Kochany!" – napisali na Facebooku członkowie kabaretu Paranienormalni.

"Odszedł Pan Jan Kobuszewski, jakiś ciepły promyk zgasł" - napisał z kolei na Twitterze Andrzej Duda. Na śmierć artysty zareagowali też inni politycy.

RadioZET.pl