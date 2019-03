Jan Ołdakowski w Radiu ZET: Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą wyjątkowe

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

– Powstańcy będą mieli swój transport, będą mieli zapłacone bilety kolejowe. Będą zaopiekowani, każdy z powstańców będzie miał swojego opiekuna – wymienia Jan Ołdakowski.

– Dla nich już największy problem to jest logistyka, przemieszczanie się z miejsca w miejsce – stwierdza w Gościu Radia ZET.

– No to są starsi ludzie – przyznaje Beata Lubecka.

– Średnia wieku jest już dużo powyżej dziewięćdziesięciu – odpowiada Ołdakowski. „Oczywiście są ludzie wyjątkowi. Ostatnio w Muzeum Powstania Warszawskiego obchodził swoje urodziny 105-latek, powstaniec warszawski, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz kampanii wrześniowej. Skoro są bohaterami i wzorcami, odwróciłem trochę i nie pytałem o patriotyzm, i zapytałem, co jest najważniejsze w życiu. Pan [pułkownik Kazimierz] Klimczak odpowiedział mi świetną rzecz, aż mnie zatkało z wrażenia. Powiedział, że najważniejsze, aby pamiętać, że wszyscy żyjemy pod tym samym słońcem, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Oni walczyli o to, żeby każdy żył pod tym samym słońcem. Powiedział to prosto, zupełnie przytomnie. Podziwiam, że mając 105 lat, można coś tak zaskakującego powiedzieć” – mówi w Gościu Radia ZET dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

