Zaginął 17-letni Jan. "Może potrzebować pomocy"

Jan Sawicki zaginął. 17-latek z Radomia nie nawiązał kontaktu z bliskimi od poniedziałku 21 lutego.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych podała rysopis oraz informacje o ubiorze zaginionego.

Jan Sawicki zaginął. "Może potrzebować pomocy"

17-latek ma 185 cm wzrostu i niebieskie oczy. "Ubiór w dniu zaginięcia: czarna bluza, czarna kurtka z kapturem, ciemne spodnie, ciemnobrązowe buty sportowe, może mieć ze sobą szary plecak. Może potrzebować pomocy!" – informuje Fundacja ITAKA.

"Zaginiony w dniu 21.02 wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wszelkie informacje, mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, proszę kierować do Komisariatu Policji I w Radomiu osobiście lub telefonicznie pod numer telefonu 47 701 33 50" - przekazała Mazowiecka Policja na Facebooku. O kontakt prosi również Fundacja ITAKA, pod numerem 116 000, również na maila: itaka@zaginieni.pl. Działacze gwarantują anonimowość.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Fundacja ITAKA