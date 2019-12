Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Chodzi o wypowiedź Janiny Ochojskiej na Twitterze. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i europarlamentarzystka zamieściła wiadomość, skierowaną bezpośrednio do Grety Thunberg. Dotyczy ona arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i jego szokującej wypowiedzi o ekologii.

Przypomnijmy, że duchowny w Telewizji Republika stwierdził, iż "ekologizm jest sprzeczny z Biblią" i potępił działania szwedzkiej aktywistki na rzecz klimatu. W obliczu zagrożenia, które niesie ze sobą katastrofa klimatyczna, słowa Jędraszewskiego wstrząsnęły polską opinią publiczną. - To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś, co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych (…). To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii – powiedział w wywiadzie dla Republiki.

"Jędraszewski uważa cie za zmanipulowaną osobę"

Droga Greto, popieram twoją działalność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup z Krakowa Jędraszewski uważa cię za zmanipulowaną osobę, która zaprzecza Biblii. Chociaż Bóg powiedział "uczyńcie Ziemię poddaną" a nie "pozwólcie ją zniszczyć". Powodzenia. Jest dużo do zrobienia

– napisała Janina Ochojska, zwracając się do szwedzkiej aktywistki. Dotychczas Greta Thunberg nie odpowiedziała polskiej europarlamentarzystce i nie odniosła się do wypowiedzi metropolity krakowskiego. Niektórzy komentują wiadomość Ochojskiej w skandaliczny sposób. Internauci piszą m.in. o "donoszeniu na własny naród". Warto jednak podkreślić, że arcybiskup Jędraszewski wygłosił swoją opinię na temat Grety Thunberg w telewizji, której przekaz dociera do wielu osób - była więc ona w zupełności jawna.

Janina Ochojska jest osobą, która ma na koncie wiele szczytnych zasług w zakresie walki o prawa człowieka. Jest założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej, a także laureatką wielu orderów, wyróżnień i nagród - w tym m.in., Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej". Polska działaczka otrzymała również order Legii Honorowej w 2003 roku, który jest najwyższej rangi odznaczeniem nadawanym przez Francję.

Polska Akcja Humanitarna organizuje szeroko zakrojoną pomoc dla ofiar konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych na całym świecie.

Janina Ochojska jest również posłanką do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

