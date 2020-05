Janina Ochojska pokonała raka piersi. ”Udało mi się zrobić to, co zapowiadałam”

Janina Ochojska wygrała walkę z rakiem piersi. Jeden z najczęstszych nowotworów u kobiet został zdiagnozowany u szefowe Polskiej Akcji Humanitarnej w kwietniu 2019 roku. Janina Ochojska zapowiedziała wówczas, że nie podda się i go przezwycięży. Po opływie 13 miesięcy przekazała na antenie TVN24 radosną wiadomość.

Czuję się świetnie. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić to, co zapowiadałam: że będę walczyła z rakiem i że go przezwyciężę