Wypalanie znamion i wymrażanie numerów. W najsłynniejszej stadninie znęcano się nad końmi?

Janów Podlaski (a konkretnie miejscowość Wygoda) w woj. lubelskim to siedziba najstarszej i najsłynniejszej polskiej stadniny. Placówka z międzynarodową renomą znana jest z hodowli koni czystej krwi arabskiej, w której od lat organizowane są aukcje gromadzące hodowców, wystawców i pasjonatów zwierząt z różnych państw.

W cyklicznych wydarzeniach niejednokrotnie uczestniczyli biznesmeni czy artyści, m.in. szejkowie z Bliskiego Wschodu. Stałym gościem aukcji był też zmarły przed kilkoma miesiącami Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones.

Janów Podlaski. Przez 12 lat znęcano się nad końmi?

Niestety, najnowsze doniesienia na temat stadniny nie mają nic wspólnego z jej piękną historią. Jak bowiem informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita", zwierzętom przez 12 lat - aż do 2018 roku - wypalano na grzbietach na wysokości siodła znamię w kształcie litery "J" i korony. Obok wymrażano również numer konia.

- Badamy taki wątek w przebiegu śledztwa - potwierdza gazecie Karol Blajerski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w stadninie w Janowie Podlaskim. Jak zaczęły informować w grudniu serwisy poświęcone tematyce koni, na jej zlecenie policja w Polsce i za granicą zaczęła fotografować piętna wypalane właśnie koniom z Janowa - czytamy.

Dodano, że choć znaki były umieszczane na grzbietach koni do 2018 r., to od 2007 r. (a więc przez większość trwania tego procederu) było to bezprawne. Ustawa o ochronie zwierząt zakwalifikowała taki czyn jako znęcanie się, za co grozi do trzech lat więzienia. Jak pisze "Rz", wśród specjalistów od koni można jednak usłyszeć, że taka kwalifikacja prawna wypalania jest przesadna, a prokuratura znalazła wygodny pretekst do przedłużenia śledztwa.

"Stosowanie wypalania piętna było bulwersujące"

Marek Szewczyk, były naczelny „Konia Polskiego" i autor bloga HipoLogika.pl, zwraca uwagę, że nie tylko w Janowie "znaczono" w ten sposób konie. - Prawie we wszystkich [stadninach] odchodzono od tego z wieloletnim opóźnieniem w stosunku do nowelizowanej ustawy, np. w Racocie i Liskach wypalano znaki aż do 2020 roku - mówi w rozmowie z "Rz". Jego zdaniem "wszczepienie czipa, co następuje często w więzadło karkowe konia, też wiąże się z bólem dla zwierzęcia".

- Niestety nie wynaleziono jeszcze sposobu znakowania zwierząt, który nie powoduje ingerencji w ich organizm - dodaje. Zupełnie inny pogląd prezentują jednak działacze na rzecz praw zwierząt. - Stosowanie wypalania piętna przez stadniny było bulwersujące - twierdzi Cezary Wyszyński z prozwierzęcej fundacji Viva!, również cytowany w "Rzeczpospolitej".

Wypalanie znaku jest powodowaniem oparzenia. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy to boli, może przeprowadzić eksperyment na samym sobie. Skóra człowieka i konia się różnią, ale skutek powinien być podobny Cezary Wyszyński, fundacja Viva!

Z kolei przedstawiciele Stadniny Koni Janów Podlaski poinformowały dziennikarzy "Rz", że „w spółce nie ma osób, które wówczas były osobami decyzyjnymi w tym zakresie".

