Nocny pościg policji na Podlasiu. Za kierownicą 14-latek

Janówka (woj. podlaskie). Policjanci z Augustowa chcieli skontrolować w nocy kierowcę, który poruszał się bmw. Samochód nie zatrzymał się do kontroli, mundurowi ruszyli więc w pościg. Okazało się, że za kierownicą siedział 14-latek.

Jak przekazali policjanci z Augustowa, to tego zdarzenia doszło w sobotę, 12 września przed północą. Mundurowi chcieli skontrolować kierowcę bmw, który jechał na drodze w Janówce. Ten jednak się nie zatrzymał.

Janówka k. Augustowa. 14-latek prowadził bmw

Kierowca bmw zlekceważył sygnały świetlne oraz dźwiękowe policjantów. Przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę - policjanci ruszyli więc w pościg. Po kilku kilometrach samochód wjechał na jedną z posesji w Janówce. Kierowca zostawił samochód, a ucieczkę kontynuował pieszo.

Funkcjonariuszom udało się dogonić kierowcę bmw. Okazało się, że za kierownicą siedział 14-latek. Tłumaczył on, że zaczął uciekać przed policją, bo bał się odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu. Śledczy ustalili, że pojazd marki Bmw należy do ojca kolegi nastolatka. Sprawa 14-latka została przekazana do Sądu Rodzinnego.

RadioZET.pl/PAP