Jarosław Hyk w latach 80. związany był z Pomarańczową Alternatywą. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i współtworzył Akademicki Ruch Oporu we Wrocławiu. Hyk należał też do Solidarności Walczącej, zajmował się m.in. wydawnictwami drugiego obiegu.

Jarosław Hyk nie żyje. Opozycjonista z czasów PRL miał 60 lat

Gazeta Wyborcza przypomniała, że Hyk został przejechany przez milicyjną ciężarówkę w czasie demonstracji studentów, którzy 31 sierpnia 1982 we Wrocławiu w rocznicę Porozumień Sierpniowych obrzucili kamieniami jadącą kolumnę ZOMO. "Do dziś niewielu wie, że przeżył. Miał wstrząs mózgu, odbite nerki i ciało sine jak śliwka. Po kilku miesiącach wrócił jednak do konspiracji" - pisał dziennikarz GW Jacek Harłukowicz.

W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk we wpisie na Twitterze przypomniał, że w sierpniu 1982 r. podczas zamieszek na ówczesnym pl. 1 Maja we Wrocławiu Hyka przejechał pojazd ZOMO, co uwieczniły zdjęcia. "Wrocław zawsze będzie pamiętał o swoich legendach. Niech spoczywa w pokoju" – napisał Sutryk.

