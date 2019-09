Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji PiS w Pile przekonywał, że jego partia proponuje budowę Polski republikańskiej, czyli wolnej, w której wolność obywatelska jest bardzo wysoko ceniona. Prezes PiS po chwili dodał jednak, że państwo nie może afirmować tego co jest nie do przyjęcia i "nie będzie małżeństw homoseksualnych, a tym bardziej adopcji dzieci".

Jarosław Kaczyński mówił w sobotę w Pile na konwencji swej partii, że "wolność także oznacza tolerancję dla innych poglądów i dla innych postaw niż te, które są akceptowane przez większość''.

I my tę tolerancję i to jest nasza tradycja, bardzo głęboka polskiej kultury, także polskiej kultury życia publicznego, uważamy za coś bardzo ważnego. Zawsze podkreślamy i w żadnym razie nie mamy zamiaru z niej rezygnować - mówił szef PiS.

Jako najlepszy dowód wskazał odbywające się Marsz Równości. - Ale w każdym razie one są marszami właśnie LGBT, pod bardzo silną ochroną policji. Bo przecież tam dochodzi do aktów, których nie możemy zaakceptować. Obraża się uczucia religijne, obraża się je w sposób niezwykle drastyczny, ale mimo wszystko są ochraniane, przed tymi, którzy by chcieli użyć wobec nich siły (...) to jest najlepszy dowód naszej tolerancji - stwierdził prezes PiS.

Ale to nie oznacza, że mamy zamiar afirmować poprzez państwo to, co nie jest możliwe do przyjęcia. Tego zamiaru nie mamy. Nie będzie małżeństw homoseksualnych, a tym bardziej nie będzie adopcji dzieci Jarosław Kaczyński

Natomiast - kontynuował - "będzie w Polsce wolność, wolność we wszystkich dziedzinach". - Wolność nieograniczona także poprzez poprawność polityczną, bo ta poprawność polityczna już w różnych miejscach w Europie bardzo tę wolność ograniczyła (...) przez różnego rodzaju ostracyzmy, naciski na ludzi. Ale także już poprzez represje administracyjne, a nawet prawo lokalne. Krótko mówiąc u nas tego nie będzie. Nie zmuszą nas do tego, żebyśmy przyjmowali tego rodzaju rozwiązania. Polska będzie wolnym krajem - powiedział prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP