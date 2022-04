Kaczyński o zdolności wojsk Ukrainy w wojnie z Rosją: "Jest i nieźle, i źle"

Jarosław Kaczyński odnosił się w piątek w radiowej Jedynce przede wszystkim do wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez Rosję 24 lutego.

Wicepremier mówił o możliwych działaniach Rosji po niepowodzeniu planu szybkiego zajęcia Kijowa. - Nadzieje, które były związane z rzekomym ograniczeniem działań zbrojnych w stosunku do Kijowa - i tych miejscowości, które są wokół Kijowa i które były bronione, przechodziły często z rąk do rąk - to się okazało, przynajmniej w wielkiej mierze, nieprawdą. Są ciągle ostrzały – komentował Kaczyński.

Kaczyński ocenia zdolności wojsk Ukrainy. "Jest i nieźle, i źle"

- Jakaś część wojsk, ale niewielka stosunkowo, jest rzeczywiście przesuwana, ale to jest związane z planem rosyjskim, który w tej chwili wydaje się tą dominującą częścią całej operacji, tzn. planem wzmocnienia – dodał.

W jego ocenie chodzi o radykalne wzmocnienie sił rosyjskich w części donbaskiej i przeprowadzenia tam wielkiej ofensywy, której celem jest zajęcie obłasti donieckiej i ługańskiej. - Prawdopodobnie chodzi także o taki czy inny sposób - z otoczeniem czy bez otoczenia - zniszczenia tego najsilniejszego ugrupowania wojsk ukraińskich - tych, które tam walczą - powiedział Kaczyński.

Wicepremier był także pytany, jak w tej chwili wygląda poziom uzbrojenia Ukrainy. Kaczyński przyznał, że jest kłopot z mówieniem o tym. "Jest i nieźle, i źle" - odpowiedział. - Nieźle, jeżeli chodzi o możliwości defensywne i zupełnie źle, jeżeli chodzi o możliwości [...] kontrataku, nawet dużych, skutecznych kontrofensyw - dodał. Zaznaczył, że "tylko przy takich możliwościach tak naprawdę można się obronić".

"Nikt nie sądzi, że Ukraina ma zamiar napaść na Rosję"

Kaczyński dopytywany, czy jest na horyzoncie możliwość doposażenia Ukrainy w te możliwości, wicepremier odpowiedział: "To pan Bóg wie tylko". Zastrzegł, że "nikt nie sądzi, że Ukraina ma zamiar napaść na Rosję i przeprowadzać ofensywę - zgodnie z radami Lecha Wałęsy - na Moskwę". - Wiadomo tylko, że w walkach obronnych też stosuje się zwroty zaczepne, a także większe kontrataki czy nawet kontrofensywy i takich możliwości Ukraina ma zdecydowanie zbyt mało - nie chce przez to mówić, że w ogóle ich nie ma, ale na pewno nie są one na tym poziomie, który jest w tym momencie potrzebny - mówił.

Były prezydent mówił w środę w programie "Fakt LIVE", że gdyby to on decydował w Ukrainie, to zastosowałby zasadę "ząb za ząb" - jeśli ktoś mnie niszczy, to ja niszczę jego.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski