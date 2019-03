Prezes PiS chce oddać 13. emeryturę. Kaczyński przekaże pieniądze na szczytny cel

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jarosław Kaczyński ogłosił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości nowe propozycje programowe partii. W skład tzw. „piątki Kaczyńskiego” wchodzi m.in. propozycja trzynastej emerytury.

Zagłosuj Jak oceniasz propozycję wypłacania trzynastej emerytury? Popieram Nie popieram Nie mam zdania

Dodatkowe świadczenie dostanie również 41 posłów emerytów. W poniedziałek „GW” zaapelowała do nich, by przekazali dodatek na cele charytatywne. Jak donosi „Wyborcza”, tylko dwie osoby potwierdziły, że oddadzą swoje „trzynastki”. To była posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska (przeznaczy „trzynastkę” na debatę o kulturze) i… Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przekaże 13. emeryturę na cele charytatywne

Na co prezes PiS przekaże świadczenie? Jak zapewnia Radosław Fogiel, dyrektor biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego, „na cel dobroczynny. Będzie to prawdopodobnie jakaś wiarygodna organizacja zajmująca się prawami i ochroną zwierząt lub np. zbiórka na wykup zwierzęcia przeznaczonego do rzeźni”.

ZOBACZ: Licytacja zakończona. Gigantyczna kwota za ''Atlas kotów'' Kaczyńskiego!

Decyzja Kaczyńskiego nie zaskakuje. Nie od dziś wiadomo, że prezes PiS jest miłośnikiem zwierząt. Potrzebujące czworonogi wspierał już wcześniej. Słynny atlas kotów, który sam podpisał, przekazał na aukcję charytatywną. Pieniądze trafiły do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/MK