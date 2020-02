Główny Inspektor Sanitarny odradza Polakom wyjazdy do północnych Włoch i krajów Azji w związku z nasileniem epidemii koronawirusa. I zaznacza, że jest to tylko kwestia czasu aby wirus z Chin dotarł do Polski.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo we Włoszech. Według najnowszych danych zmarło już pięć osób w tym kraju, wszystkie były osobami starszymi. Władze postawiły służby sanitarne w stan gotowości, odwołały wydarzenia publiczne, a nawet kursy pociągów.

Szef GIS, Jarosław Pinkas, zapewnił w rozmowie z Radiem ZET, że służby sanitarne monitorują rozwój sytuacji w krajach Europy.

Zdecydowanie odradzamy wyjazdy do północnych Włoch

- powiedział Główny Inspektor Sanitarny.

I radzi, by osoby wracające z północnych Włoch do Polski sprawdzały czy nie mają gorączki. Zalecił, by szczególnie dbały o higienę, począwszy od mycia rąk „jak najczęściej”. GIS odradza też podróżowanie i wyjazdy do Chin, Korei i Japonii. Szef Inspektoratu zaznaczył, że prędzej czy później będziemy musieli zmierzyć się z koronawirusem w Polsce.

Będziemy mieli pewnie pierwszego pacjenta i będziemy musieli sobie z nim poradzić

- powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Po godz. 15. resort zdrowia ma wydać dokładne rekomendacje dla osób, które wracają z Włoch do Polski.

