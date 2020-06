Wybuch w zakładzie produkcyjnym. Ranni transportowani śmigłowcami LPR

W Jaroszowie (powiat świdnicki) w jednym z zakładów produkcyjnych doszło do wybuchu pyłu węglowego. 10 osób zostało rannych, w tym dwie śmigłowcami LPR przetransportowano do szpitala.

Łukasz Grzelak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przekazał, że informacja o wybuchu spłynęła przed godziną 13:00. Na miejsce skierowano 9 jednostek straży pożarnej.

Wybuch w Jaroszowie. 10 osób rannych

"W jednym z zakładów doszło do wybuchu pyłu węglowego, który jest wykorzystywany podczas procesu technologicznego" – powiedział Grzelak. Do wybuchu doszło w trakcie czyszczenia pieca. Jak poinformowały służby, został on już wygaszony.

W wyniku wybuchu poszkodowanych zostało dziesięć osób, z czego dwie zostały zabrane do szpitala śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie na miejscu policja i Państwowa Inspekcja Pracy pod nadzorem prokuratura ustalają okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/PAP