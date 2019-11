18-latek rzucił się z nożem na matkę, babcię i brata. Obezwładnił go ojciec

Policja zatrzymała 18-latka, który w sobotę w Jaworznie (Śląskie) podczas awantury domowej zaatakował nożem matkę, babcię i 12-letniego brata. Wszyscy troje trafili do szpitala. Ich stan zdrowia polepsza się.

Do domowej awantury w Jaworznie doszło w sobotę, 23 listopada około godziny 17.30. Młody mężczyzna ranił swojego 12-letniego brata oraz matkę i babcię. Obezwładnić zdołał go dopiero ojciec. Wszyscy troje trafili do szpitala z ranami szyi i głowy.

Stan rodziny z Jaworzna polepsza się. Dwie z poszkodowanych osób opuściły szpital - przekazuje policja z Jaworzna.

Jaworzno. 18-latek zaatakował nożem matkę, babcię i brata

Motywy działania 18-latka nie są znane. Policja nie mogła przesłuchać młodego mężczyzny - po zatrzymaniu miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu a jego zachowanie wskazywało na to, że był też pod wpływem narkotyków.

Michał Nowak z Komendy Miejskiej w Jaworznie w rozmowie z Radiem ZET ujawnił, że 18-latek był bardzo agresywny.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura. W poniedziałek ma postawić 18-latkowi zarzuty.

RadioZET.pl