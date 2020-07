Do ataku na dziecko doszło w poniedziałek około godziny 21.00 na ul. Matejki w Jaworznie. Kobieta podeszła do grupy bawiących się dzieci, po czym rzuciła kamieniem w 6-letnią Oliwię. Dziecko z poważnymi obrażeniami głowy zagrażającymi życiu i zdrowiu zostało przetransportowane do szpitala w Ligocie. Tam przeszło wielogodzinną operację. Jej stan jest już stabilny.

Policja przez wiele godzin poszukiwała kobiety, która zaatakowała dziewczynkę. Wiadomo, że to bezdomna 46-latka, która często podróżuje po kraju. Kobieta jest podejrzewana o usiłowanie zabójstwa 6-latki. Została zatrzymana we wtorek po południu.

RadioZET.pl/Policja