Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Brukseli był pytany o wspólną walkę z COVID-19, która będzie jednym z tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej m.in. w związku z pojawieniem się wariantu Omikron. Ponadto dziennikarz przypomniał, że część państw Unii Europejskiej wprowadza obowiązek szczepień, a np. Włochy wprowadzają obowiązek przedstawienia testu dla osób, które chcą wjechać do kraju z państw UE, nawet dla zaszczepionych.

Jednolite obostrzenia w całej UE? Mateusz Morawiecki zabrał głos

– Ten nowy wariant koronawirusa nazwany Omikron bardzo nas niepokoi oczywiście wszystkich – odpowiedział premier. – Jednak nie ma planów takich, które prowadziłyby do ujednolicenia stosowania poszczególnych przepisów, obowiązkowości, bądź nie, weryfikacji paszportów covidowych. To jest prerogatywa poszczególnych państw członkowskich i pewne kwestie można harmonizować do pewnego stopnia, ale nie ma tutaj narzucania wspólnych rozwiązań, ponieważ polityka w tym zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji państw członkowskich – stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki, zwracając się do Polaków, zaznaczył, że jeśli będą wybierali do Włoch czy Austrii, mogą podlegać surowym obostrzeniom, które nie są stosowane w Polsce. – To należy do kompetencji innych państw członkowskich – wyjaśnił. – Jeśli na narty to raczej w polskie Tatry najlepiej. Zapraszam, zachęcam do tego, żeby korzystać z naszych polskich gór – dodał.

W Polsce od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia. Na mocy nowego rozporządzenia covidowego, z 50 proc. do 30 proc. zmniejszone zostały dozwolone limity m.in. w restauracjach, hotelach, barach, kinach czy teatrach. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na weryfikację certyfikatów covidowych, zaszczepieni nie są wliczać się do limitu.

Ponadto od środy obowiązuje zakaz działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

RadioZET.pl/PAP