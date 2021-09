Komisja Europejska nadal oczekuje od polskich samorządów usunięcia wszelkich dyskryminujących uchwał anty-LGBT. Abp Marek Jędraszewski podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze mówił, że ''próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji''.

Abp Marek Jędraszewski, który wygłosił homilię na Jasnej Górze, poświęcił ją przede wszystkim nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II. Metropolita krakowski przytaczał ich wypowiedzi m.in. na temat miłości, sprawiedliwości, solidarności i etosu pracy.

– Rozważamy te treści dzisiaj i widzimy, jak często chcą nas podzielić, na katolików, których trzeba ''opiłowywać'' i tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wprowadzając nową moralność, uderzająca w to, co jest w nas, w naszych duszach, zawarte od samego początku naszego istnienia jako ludzi – powiedział.

– Nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci i młodzież począwszy już od przedszkoli, wprowadzając tego rodzaju nauczanie, które pozbawia je - dzieci już, małe - tak wzruszających starszych ludzi czystości, niewinności, naturalnej dobroci – oświadczył abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski: Próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze

Arcybiskup przekonywał, że prawdziwa solidarność powinna dotyczyć każdego człowieka. Metropolita krakowski apelował o ''odwagę solidarności, która będzie zawsze jednoznacznie mówiła «nie» wobec wszelkiego rodzaju przemocy, zwłaszcza wobec najmniejszych, ale także wobec tych, których chce się za wszelką cenę usunąć na tzw. na margines, zapomnieć, wzgardzić, nie przejmować się ich losem''.

Abp Jędraszewski wyraził przekonanie, że to problem dotykający także Polski, zwłaszcza w ostatnich czasach. – Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się stosować obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji, co uwłaszcza naprawdę godności człowieka – powiedział metropolita. – Niełatwe czasy, kiedy raz jeszcze muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny miłości - człowieka, rodziny, ojczyzny – dodał.

Uchwały anty-LGBT podjęło w 2019 roku kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin. Komisja Europejska wystosowała na początku września list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły te uchwały, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała czas na odpowiedź do połowy września.

RadioZET.pl/PAP - Krzysztof Konopka