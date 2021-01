Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim (woj. dolnośląskie). Informację podała wrocławska reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr.

"W Jelczu Laskowicach padły strzały w jednym ze sklepów przy ul. Kolejowej - ojciec zastrzelił syna, który tam pracował. Według prokuratury było to zabójstwo, na razie brak informacji o stanie napastnika" - napisała na Twitterze.

Lokalny portal tuolawa.pl informuje z kolei, że strzały w hurtowni przy ul. Kolejowej padły w ok. godz. 8 rano. Nieoficjalnie donosi też, że sprawca (czyli ojciec) próbował popełnić samobójstwo. Zabrano go już do szpitala, a na miejscu pracują policja oraz prokuratura.

