16-latek wypadł z 9. piętra. "Kolejny taki wypadek w tym miejscu"

Wypadek zdarzył się w niedzielę wieczorem przy ulicy Działkowicza w Jeleniej Górze. 16-latek wypadł z 9. piętra jednego z bloków i upadł na trawnik, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Mieszkańcy wezwali policję i pogotowie.

Jelenia Góra. 16-latek wypadł z 9. piętra. Jest w ciężkim stanie

Jak donosi portal 24jgora.pl, chłopak po upadku był przytomny, ale doznał wielu złamań. Karetka zabrała go do szpitala w Jeleniej Górze. Potem śmigłowiec LPR przetransportował 16-latka do specjalistycznej placówki.

Stan poszkodowanego jest ciężki. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy była to próba samobójcza czy nieszczęśliwy wypadek. Jak zaznaczył jeleniogórski portal - "w przeszłości w tym miejscu dochodziło już do tego typu zdarzeń".

RadioZET.pl/24jgora.pl