Zniszczył sąsiadowi samochód. Bo ten nie mówił "dzień dobry" jego matce

Policja zatrzymała mieszkańca Jeleniej Góry, podejrzanego o uszkodzenia mienia z pobudek chuligańskich. Wandal wylał farbę na samochód pokrzywdzonego. Swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości blisko 10 tysięcy złotych. Jak oświadczył zatrzymany, powodem było to, że pokrzywdzony - jego zdaniem - nie odnosił się z uprzejmością do jego matki.

Jelenia Góra - to właśnie mieszkańca tego dolnośląskiego miasta zatrzymali miejscowi policjanci. 28-latek podejrzany jest o uszkodzenia cudzego mienia z pobudek chuligańskich.

Do zdarzenia - jak podaje policja - doszło 14 kwietnia 2021 roku. Mężczyzna na samochód sąsiada swojej matki wylał farbę. Wandal swoim zachowaniem spowodował straty w wysokości blisko 10 tysięcy złotych.

Jelenia Góra. Zniszczył samochód sąsiadowi, bo ten nie mówił "dzień dobry" jego matce

Pokrzywdzony o zniszczeniu pojazdu powiadomił policję. Funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji oraz po analizie nagrań z kamer monitoringu wytypowali, a następnie zatrzymali 28-latka jako podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Ciekawe natomiast było jego wytłumaczenie. Oświadczył bowiem, że zrobił to, ponieważ pokrzywdzony nie mówi „dzień dobry” jego matce. Jeleniogórzanin za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

