Autobus, którym jechały dzieci, wpadł do rowu. Pięć osób trafiło do szpitala

Wypadek autobusu z dziećmi. Na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Jełowa pod Opolem pojazd z 29 osobami na pokładzie wpadł do rowu. Na miejscu pracują strażacy i policja. Pięć osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Autobus przewożący dzieci wpadł do rowu i przewrócił się na bok. - Na tę chwilę do szpitala trafiło 5 osób, w tym 4 dzieci. Do szpitala pojechało również dwóch opiekunów, ale nie są to osoby poszkodowane - przekazał bryg. Łukasz Nowak, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Polsat News.

Wypadek autobusu z dziećmi pod Opolem. Jechały na wycieczkę zoo

Dzieci z Wielkopolski jechały na wycieczkę do zoo. Asp. sztab. Dariusz Grudzień z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu poinformował w rozmowie z Polsatem, że autobusem jechało 29 osób, w tym 25 uczniów klasy trzeciej, czyli dziesięciolatków.

W autobusie oprócz 25 dzieci było jeszcze 3 dorosłych opiekunów i kierowca. Podróżowali z Wielkopolski. Na miejscu pojawili się strażacy, lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazał z kolei Polskiej Agencji Prasowej dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, pięcioro dzieci zostało karetkami przewiezionych do szpitala. Najbardziej poszkodowaną osobą jest kierowca, ze względu na to, że pojazd położył się na lewą stronę. Był opatrywany na miejscu wypadku. Jak podaje straż pożarna, wszyscy wyszli z pojazdu o własnych siłach, jeszcze przed przyjazdem ratowników. Stan zdrowia nie zagraża ich życiu.

Na miejscu cały czas pracują służby. - Droga nie jest zablokowana, ale jeszcze przez kilka godzin będą na miejscu pracowali policjanci - powiedział TVP Info podkom. Karol Brandys z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

fot. Opolskie Ratownictwo

