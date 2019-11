Nie żyje legendarny dziennikarz Polskiego Radia. Był odkrywcą Budki Suflera

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nie żyje Jerzy Janiszewski. Informację o śmierci legendarnego dziennikarza podało na swojej stronie internetowej Polskie Radio Lublin, z którym zmarły związany był wiele lat.

Jerzy Janiszewski był dziennikarzem, prezenterem radiowym i producentem muzycznym, odkrywcą zespołu Budka Suflera, największym we wschodniej Polsce kolekcjonerem płyt winylowych – przypomniało Polskie Radio Lublin.

Janiszewski rozpoczął karierę radiową w Akademickim Radiu Centrum w Lublinie. W Polskim Radio Lublin pracował od 1967 do 2012 r. Był dyrektorem studia nagrań System, a potem Hendrix. Można było go usłyszeć na antenach II i III programu Polskiego Radia.

Był moim mistrzem. Nie mogę uwierzyć, że Jurek odszedł. Dzisiaj miał się ze mną spotkać na giełdzie płyt. Rozmawiałem z jego synem, Pawłem. Miał się pojawić, ale dostaliśmy informację, że jest w szpitalu. To wielka osobowość i wielka strata. To on nauczył mnie muzyki

mówi dyrektor muzyczny Polskiego Radia Lublin, Wiktor Jachacz