Jerzy Jarniewicz laureatem Nagrody Literackiej Nike

Uroczysta gala wręczenia 26. Nagrody Literackiej Nike odbyła się w niedzielę wieczorem w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jury pod przewodnictwem prof. Przemysława Czaplińskiego zwycięską książkę wybrało podczas dzisiejszych obrad.

Nagrodzono, po raz szósty w historii nagrody, tomik poezji, tym razem "Mondo cane" Jerzego Jarniewicza.

"Tom wyreżyserowany przez autora zgodnie z regułami gatunku kina mondo cane. Jarniewicz rejestruje prawdziwe śmierci znajomych, zerwania, odejścia – i bezlitośnie przygląda się własnym reakcjom na te +krańcówki+. Kpiarsko poczyna sobie z modelem poezji konfesyjnej, gdy obnaża zarówno perwersyjny wojeryzm mediów, jak i słabości własnego, coraz częściej schorowanego ciała. Ciągle zmienia perspektywę składni: raz ustawia obiektyw z ironicznego dystansu, a chwilę później kameruje wszystko w szokująco intymnym zbliżeniu. Jest tu wszystko, na co tak bardzo pragnęliście patrzeć, i na co tak bardzo patrzeć wam nie dano" – pisze o tomiku wydawca.

"Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla poezji, dla tej poezji, która może być kołem ratunkowym. Tej poezji, którą... no ilu z nas czyta poezję? Tylu, ilu było poległych pod Termopilami, chyba niewiele więcej. Może od jutra będzie dzięki tej nagrodzie o 10 procent więcej, do czego namawiam" – powiedział Jarniewicz po ogłoszeniu decyzji jury. "Można byłoby też złożyć jakąś deklarację polityczną, ale – i to mówię serio – wydaje mi się, że sytuacja jest tak poważna i groźna, że po prostu nie chciałbym dewaluować poważnych refleksji swoim przypadkowym okazjonalnym komentarzem" – dodał.

Jerzy Jarniewicz jest filologiem angielskim, profesorem nauk humanistycznych, poetą, krytykiem literackim i tłumaczem (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha i Craiga Raine'a).

W finale 26. Nagrody Literackiej Nike znalazły się trzy powieści, biografia, esej, reportaż historyczny i tom poetycki. W skład tegorocznego jury nagrody weszli: Marek Beylin, Przemysław Czapliński (przewodniczący jury), Inga Iwasiów, Iwona Kurz, Tadeusz Nyczek, Magdalena Piekara, Szymon Rudnicki, Maria Topczewska i Maria Zmarz-Koczanowicz.

Nagrody nie można podzielić, nie można przyznać jej pośmiertnie. Regulamin wyklucza sytuację, w której jury nie wskazałoby tytułu zwycięskiej książki. Lista 20 nominowanych została ogłoszona w maju. Pod koniec sierpnia z dwudziestki jury wybrało siedmiu finalistów. Decyzję o wyborze laureata jury podejmuje w dniu wręczenia nagrody, zawsze w pierwszą niedzielę października. Autor lub autorka zwycięskiej książki otrzymuje 100 tysięcy złotych i statuetkę. Organizatorami są Fundacja Nagrody Literackiej Nike i "Gazeta Wyborcza". Fundatorem – Fundacja Agory.