Jurek Owsiak do Rzecznika Praw Dziecka: ''Wara od dzieci''

Jurek Owsiak odniósł się do wtorkowego wywiadu Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka. Polityk na antenie TVN24 był pytany m.in. o edukatorów seksualnych i wystąpienie byłego kuratora oświaty z Łodzi na temat osób LGBT. Słowa rzecznika spotkały się z ostrą krytyką m.in. organizatora Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jurek Owsiak z apelem do Rzecznika Praw Dziecka

We wtorek Mikołaj Pawlak został zapytany o edukatorów seksualnych w szkołach, którzy mogliby poszerzać wiedzę dzieci na temat tego, co się dzieje z ich ciałem.

"Czy zagwarantujemy, czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tys. szkół i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu dają, właśnie ci edukatorzy, z tych środków jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć? Bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy" - powiedział Rzecznik Praw Dziecka.

Słowa Mikołaja Pawlaka skomentował w mediach społecznościowych Jurek Owsiak. Działacz społeczny napisał:

Do Rzecznika Praw Dziecka: Po Pana mega idiotycznym wystąpieniu na temat pastylek zmieniających płeć, ja Jurek Owsiak, Kawaler Orderu Uśmiechu, powiem Panu krótko: wara od dzieci

- zaapelował Owsiak.

Mikołaj Pawlak do dymisji?

Lewica wezwała Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka do dymisji po jego słowach o edukatorach seksualnych. Posłanki Lewicy apelowały także do Pawlaka o to, że jeśli zna on przypadki podawania dzieciom środków farmakologicznych, niech poinformuje prokuraturę.

W trakcie konferencji prasowej Lewicy, która odbyła się w środę w Sejmie Wanda Nowicka, oceniła słowa Mikołaja Pawlaka - "całkowicie go dyskwalifikują". "W imieniu klubu Lewicy wzywam Rzecznika Praw Dziecka o to, by zrezygnował, podał się do dymisji, bowiem sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu" - mówiła polityczka.

RadioZET.pl/TVN24/PAP