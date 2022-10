Jerzy Stuhr potrącił motocyklistę. Nowe fakty. "To tak nie wyglądało"

W poniedziałek o godz. 17 75-letni kierowca lexusa potrącił 44-letniego motocyklistę w al. Mickiewicza w Krakowie. Miał być pod wpływem alkoholu.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Jerzy S. niebawem usłyszy zarzuty i potem zostanie przesłuchany. Według doniesień mediów chodzi o krakowskiego aktora Jerzego Stuhra.

Jerzy Stuhr spowodował kolizję. "To tak nie wyglądało"

Tymczasem Wirtualna Polska dotarła do szczegółów zatrzymania aktora, który miał potrącić motocyklistę o łokieć i pojechać dalej. Wcześniej podawano, że 75-latek próbował zbiec z miejsca zdarzenia.

- Nie wyglądało to na ucieczkę, a raczej na to, że nie dostrzegł zdarzenia. Zwyczajnie jechał dalej - przekazał portalowi jeden z małopolskich policjantów. Według niego to uderzony w łokieć motocyklista po kolizji "wsiadł na motocykl, ruszył za aktorem, zajechał mu drogę i zatrzymał auto".

Przypomnijmy, według pierwszych informacji miał to zrobić inny kierowca, który był świadkiem zdarzenia. - Po przybyciu patrolu Jerzy S. był spokojny, tłumaczył, że nie widział zdarzenia. Wydmuchał 0,7 promila z tendencją spadkową - przekazały źródła WP.

Portal podał, że aktor nie został zatrzymany. Nie odjechał jednak swoim samochodem, bo funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska