Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała w środę, że przedłuży koncesję dla TVN 24. Za przedłużeniem głosowało czworo członków, jeden był przeciw.

Postępowanie ws. koncesji TVN 24 trwało 19 miesięcy. TVN wniosek o jej przedłużenie złożył w KRRiT na początku lutego 2020 roku.

TVN24 z koncesją. KRRiT podjęła decyzję

Jak podaje "Press", według KRRiT obecnie dochodzi do obchodzenia przepisów ustawy o rtv, bo choć właścicielem TVN jest formalnie holenderska spółka Polish Television Holding, to faktycznie należy ona do amerykańskiego Discovery, a limit udziałów spółek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w firmach posiadających polskie koncesje wynosi 49 proc.

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%" - czytamy w uchwal.

KRRiT zobowiązuje przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego do "wezwania wszystkich koncesjonariuszy, którzy są zależni od podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a jednocześnie zależą od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i ci ostatni są podmiotami dominującymi w danej strukturze własnościowej, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji".

RadioZET.pl/ Press