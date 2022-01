Jest nowe rozporządzenie MEiN ws. nauki zdalnej. Do kiedy dzieci będą się uczyć zdalnie?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie ws. zmiany trybu nauczania dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Od czwartku 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. przejdą oni na naukę zdalną.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej – czytamy w treści rozporządzenia.

Minister Przemysław Czarnek zdecydował, że nie zmienią się terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Nauka zdalna od czwartku do końca ferii 2022

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej.

W rozporządzeniu wyszczególniono placówki i typy szkół, które będą działać na dotychczasowych zasadach. Są to bursy i internaty. Zajęcia stacjonarne będą mogły też prowadzić szkoły specjalne. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.

Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

W szkołach będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla tegorocznych maturzystów. Dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. “Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem” - czytamy w rozporządzeniu. Dyrektor może także zorganizować testy sprawdzające poziom przygotowania dla uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Stacjonarnie odbywać będzie się także kształcenie zawodowe. Dyrektorzy będą mogli organizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia. Będą się one odbywać w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

