Jest pierwszy zwiastun filmu Sekielskiego o pedofilii w Kościele. „Dobrze wiedział, że nikomu nie powiem” [WIDEO]

Do sieci trafił pierwszy zwiastun „Tylko nikomu nie mów” – filmu Tomasza Sekielskiego, poświęconego tematyce pedofilii w polskim Kościele. Jego oficjalna premiera zaplanowana jest na 11 maja.

Dokument autorstwa słynnego dziennikarza (znanego z pracy m.in. w TVN i TVP, obecnie współpracujący z Onetem), poświęcony zjawisku pedofilii w polskim Kościele Katolickim, jest jednym z najbardziej oczekiwanych w tym roku. Kwerenda na zebranie budżetu (który ostatecznie wyniósł 450 tys. złotych) odbyła się w sieci za pośrednictwem platformy Patronite (Sekielski twierdzi, że mainstreamowe media odmówiły mu subwencji).

Znana jest już data, tytuł oraz sposób dystrybucji filmu. „Tylko nie mów nikomu” będzie dostępny za darmo na platformie YouTube od 11 maja. Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej odbędą się też dwa uroczyste pokazy kinowe – dla dziennikarzy oraz dla patronów, a więc osób, które wsparły finansowo produkcję. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w innym terminie zorganizowany zostanie także seans zamknięty, dla bohaterów filmu (data oraz miejsce pozostaną tajemnicą z uwagi na chęć uszanowania prywatności osób pojawiających się na ekranie).

We wtorek na profilu Sekielskiego na Facebooku pojawił się pierwszy zwiastun filmu. Jest utrzymany w mrocznej tonacji, a przez całość jego trwania przewija się niepokojący dźwięk kościelnych dzwonów:

„Przyjdziesz do mnie w sobotę, mam fajny prezent, który przyda się mamie, ale pamiętaj o naszej tajemnicy”, „Tylko nie mów nikomu o tym, co między nami zaszło”, „Dobrze wiedział, że tego nikomu nie powiem”, „Bo jak powiem, to wtedy nie zostanę zbawiony i będę potępiony na wieczność” – takie wypowiedzi bohaterów przewijają się w materiale.

Przypomnijmy, że sam Sekielski już rozpoczął pracę nad kolejnym dokumentem, tym razem poświęconym aferze SKOK-ów. W styczniu rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten cel.

