Jest postulat 50-letniej izolacji Rosji. “Państwo nazistowskie. Zabili 1,4 tys. dzieci”

- Wszyscy muszą zrozumieć, że Rosja to dziś państwo nazistowskie. Ubili już ok. 1 400 dzieci - powiedział w czwartek na antenie Radia ZET mer Lwowa Andrij Sadowy. Dodał, że Rosja powinna zostać poddana 50-letniej "totalnej izolacji".

Mer Lwowa Andrij Sadowy w programie Gość Radia ZET powiedział, że wojna prawdopodobnie potrwa do końca lata. - Będą debaty i będzie jakieś rozwiązywanie [sytuacji – red.] - ocenił Sadowy.

Mer Lwowa wskazał, że gdy na arenie międzynarodowej trwają rozmowy, Rosja każdego dnia otrzymuje środki z eksportu ropy, gazu i niklu. - Niemcy i Francuzi nadal płacą. Polski rząd podjął twarde decyzje, żeby nie współpracować z Rosją, ale inni dalej to robią. Z jednej strony są rozmowy o sankcjach, a z drugiej każdego dnia wojny Rosja otrzymuje biliard euro – mówił.

Andrij Sadowy: Rosję trzeba totalnie izolować przez następnych 50 lat

Andrij Sadowy domaga się "totalnej izolacja Rosji przez 50 lat" - Moje przesłanie jest bardzo ostre: świat musi izolować Rosję, nie może być żadnych kontaktów. To państwo nazistowskie. Jeśli ktoś współpracuje z Rosjanami, to współpracuje z nazistami (…). Jeśli człowiek pokazuje paszport rosyjski, to on jest nazistą - podkreślił.

Sadowy nie krył oburzenia biernością organizacji międzynarodowych. - One jeszcze śpią. Przez miesiąc nie było żadnych międzynarodowych organizacji. To straszna rzecz. Wszystkie państwa płacą za ich funkcjonowanie - dodał. Sadowy przekazał, że przez pierwsze trzy dni wojny nie było żadnej pomocy. - Pierwsza pomoc pojawiła się po tygodniu. Teraz sytuacja jest ustabilizowana - zapewnił.

Mer Lwowa odniósł się też do postulatu Ukrainy, aby NATO ustanowiło nad tym krajem strefę zamkniętą dla rosyjskiego lotnictwa. - Wiecie kto dziś zamyka niebo nad Ukrainą? 140 naszych zabitych dzieci. One są tymi aniołkami, które zakrywają nasze niebo. Bóg nam pomaga. A NATO dalej debatuje. Na co czeka? Na atak nuklearny? - mówił.

