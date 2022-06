Jest wyrok w sprawie sędziego Żurka. Europejski Trybunał Praw Człowieka był jednomyślny

Waldemar Żurek wygrał z Polską. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła prawo dostępu do sądu oraz wolność wypowiedzi sędziego Żurka. Trybunał zasądził na jego rzecz łącznie 25 tys. euro tytułem zadośćuczynienia.

Polska naruszyła prawo dostępu do sądu (Art. 6) oraz wolność ekspresji (Art. 10 Konwencji) sędziego Waldemara Żurka. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że działania CBA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezes SO w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego.

W dalszej części uzasadnienia wyroku wskazano, że działania służb i instytucji państwowych miały na celu wywołanie "efektu mrożącego" - nie tylko wobec sędziego Żurka, ale także innych sędziów uczestniczących w debacie publicznej.

ETPCz przyznał Waldemarowi Żurkowi 25 tys euro tytułem zadośćuczynienia.

Sprawa Waldemara Żurka

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek zarzucił Polsce, że pozbawiono go prawa do sądu, a także naruszono jego prawo do wolności słowa. Chodzi o przerwanie przed końcem kadencji funkcjonowania "starej" KRS, której sędzia Żurek był rzecznikiem.

Wyrok wydała Izba siedmiu sędziów ETPCz w składzie: Marko Bošnjak (Słowenia), przewodniczący, Piotr Paczolay (Węgry), Krzysztof Wojtyczek (Polska), Erik Wennerström (Szwecja), Raffaele Sabato (Włochy), Lorraine Schembri Orland (Malta), Ioannis Ktistakis (Grecja).

Radiozet.pl/Onet