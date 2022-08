Jeziorzany. To nie psy przyczyniły się do śmierci 67-latka. Nowe fakty

To nie psy przyczyniły się do śmierci 67-latka z gminy Jeziorzany, którego ciało znaleziono na polu w miejscowości Krępa na Lubelszczyźnie. Taka jest opinia biegłych, do której dotarł reporter Radia ZET Piotr Olejarz. Dzisiaj odbyła się sekcja zwłok mężczyzny.