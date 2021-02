Judyta Turan zmarła 12 lutego 2021 roku w wieku 37 lat. Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich. "Odeszła Judyta Turan. Urocza, serdeczna, życzliwa, pogodna. Piękny Człowiek. Nie poddawała się, mimo nierównej walki, którą toczyła od lat. Ale przeciwnik okazał się silniejszy. Żegnaj, Judy!" - czytamy w opublikowanym wpisie. Aktorka osierociła dwie córeczki: 8-letnią Emmę i 6-letnią Gretę.

''Mieliśmy zaszczyt znać Judy osobiście. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Pomimo choroby każdego napotkanego człowieka obdarzała dobrym słowem. [...] Do zobaczenia Judy...'' - napisano na Facebooku Starego Kina.

Judyta Turan nie żyje. Aktorka walczyła z nowotworem

Judyta Turan urodziła się 30 lipca 1983 roku. W 2008 roku ukończyła Wydział Aktorski Warszawskiej Szkoły Filmowej, uzyskując państwowy dyplom aktorski ZASP. Widzom znana była głównie z ról we współczesnych serialach: ''Klan'', ''M jak miłość'', ''Diagnoza'', ''Na Wspólnej'', ''Barwy szczęścia''. Występowała również na deskach teatru Druga Strefa. Trenowała przyszłych aktorów z monologów Meisnera.

Aktorka miała raka piersi HER 2+. Trzy lata temu przeszła operację usunięcia ośmiu węzłów chłonnych. W czerwcu 2019 roku Turan dowiedziała się, że doszło do przerzutów nowotworu do kości. Na portalu siepomaga.pl zorganizowano zbiórkę pieniędzy na terapię w Niemczech.

''Jestem pod opieką lekarzy z Niemiec, którzy podjęli się leczenia. Miałam ogromne szczęście trafić do kliniki świetnego lekarza, dr Janusza Vorreitera. Jestem pod jego stałą opieką, a także współpracującego z nim onkologa dr Sandnera z Passau oraz profesora Heitmanna z Monachium. Decyzję o leczeniu i operacji w Niemczech podjęłam ze względu na ogromne doświadczenie w walce z nowotworami. Tu mam szansę, że będę żyć! W Niemczech wykorzystują się najnowsze i najskuteczniejsze na świecie metody. Bardzo ubolewam, że Polsce takich możliwości jeszcze nie mamy'' - pisała na stronie zbiórki Judyta Turan.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Onet