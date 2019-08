Młoda aktorka „M jak miłość” zaczepiona dworcu. ''Domagał się zrobienia loda''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Julia Wróblewska opowiedziała o nieprzyjemnym incydencie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Nieznajomy mężczyzna zaczepił młodą aktorkę na dworcu kolejowym w Kutnie, po czym zaproponował jej pomoc w niesieniu bagażu. W zamian domagał się seksu oralnego.

Mimo, że okłamałam go, że jestem zaręczona (noszę pierścionek na palcu serdecznym), za pomoc w niesieniu transportera domagał się zrobienia mu loda. Szedł za mną, zabrałam mu transporter z ręki i krzyknął do mnie: „Ej! Ja ci pomogłem! To tylko lodzik, chwila i po sprawie”. Myślałem, że się popłaczę, zwymiotuję i zemdleję naraz

Julia Wróblewska