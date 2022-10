Justyna znowu przed sądem. Broniarczyk: niezależnie od wyroku nie przestaniemy pomagać

14 października odbędzie się kolejna, być może ostatnia rozprawa oskarżonej o pomocnictwo w aborcji Justyny Wydrzyńskiej z Aborcyjnego Dream Teamu. Poprzednie zostały odroczone, bo świadek, od którego wszystko się zaczęło, nie stawił się w sądzie. Na sali był za to występujący w charakterze obrońcy płodu przedstawiciel Ordo Iuris. Aktywistki liczą na uniewinnienie i podkreślają, że nie czują się winne. - Nawet jeżeli Justyna nie zostanie uniewinniona, Aborcyjny Dream Team nie przestanie działać - zapowiada Natalia Broniarczyk. - Jesteśmy to winne kobietom – mówi.

- Człowiekowi, który wezwał policję, a dzisiaj się nie stawił, chcę powiedzieć: koleś, przyjdź do sądu, jak byłeś taki odważny - mówiła 14 lipca po wyjściu z sali rozpraw Justyna Wydrzyńska. Na dzień przed trzecią rozprawą te słowa powtarza Natalia Broniarczyk, również aktywistka z Aborcyjnego Dream Teamu (który wchodzi w skład Aborcji bez Granic). Nie chce konfrontacji, chce usłyszeć, co ma do powiedzenia i czy - po ponad dwóch latach - żałuje.

Sprawę oskarżonej o pomocnictwo w aborcji Justyny Wydrzyńskiej opisywaliśmy szczegółowo w marcu. Od tej pory na warszawskiej Pradze-Południe odbyły się dwie rozprawy. Podczas tej ostatniej sędzia pytała Justynę między innymi, czy ciągle jest w wieku rozrodczym. Rozprawa trwała zresztą tylko kilkanaście minut, bo świadkowie – Ania, której aktywistka przekazała tabletki poronne i jej ówczesny partner, nie stawili się w sądzie. To właśnie on wezwał policję, gdy dowiedział się o pigułkach. - To on powinien siedzieć na ławie oskarżonych. To on powinien się tłumaczyć z tego, że kontrolował swoją partnerkę, że chciał ją zmusić do urodzenia dziecka - mówiła Natalia Broniarczyk.

Justyna Wydrzyńska przed sądem. Pierwsza taka sprawa w Europie

Justynie, która od lat informuje kobiety o tym, w jaki sposób mogą legalnie i bezpiecznie przerwać ciążę, grożą trzy lata więzienia. Bo o ile samo informowanie jest w Polsce zgodne z prawem, przekazanie pigułek - już nie. Zgodnie z Kodeksem karnym "każdy, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Do tej pory skazani dostawali pół roku w zawieszeniu, ale sprawa Wydrzyńskiej jest inna. W Europie to pierwszy raz, gdy przed sądem staje aktywistka. Broniarczyk nie ma wątpliwości, że to sprawa polityczna i ma charakter represyjny.

Od lewej: Kinga Jelińska, Natalia Broniarczyk i Justyna Wydrzyńska z Aborcyjnego Dream Teamu ‧ fot. materiały prasowe, Aborcyjny Dream Team ‧ fot. materiały prasowe, Aborcyjny Dream Team

Kolejna rozprawa odbędzie się 14 października o godz. 9:30 w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Wcześniej można spodziewać się solidarnościowej demonstracji.

Justyna wie, że na salę sądową nie idzie w piątek sama. Za działaczką, oczekując wycofania zarzutów, wstawiły się dziesiątki organizacji, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International czy FIGO (Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa, zrzeszająca specjalistów położnictwa i ginekologii z całego świata), a także specjalne sprawozdawczynie ONZ ds. praw człowieka. Od początku procesu „jak Justyna” powiedziały tysiące kobiet z całego świata. Apel do polskiego rządu podpisało 94 europosłów i europosłanek - bez reakcji. Na 10 dni przed drugą rozprawą członkinie francuskiego rządu poinformowały, że ich rząd zdecydował się wesprzeć infolinię Aborcji Bez Granic i przekazać 60 tys. euro. Pieniądze zostały przeznaczone na pomoc uchodźczyniom z Ukrainy, które uciekły przed wojną do Polski i potrzebują aborcji. Trzy dni wcześniej o przekazaniu (po raz drugi) 20 tys. euro poinformował rząd Belgii. Informacja została przekazana osobiście Justynie Wydrzyńskiej.

Aborcja Bez Granic nie przestanie działać

Aktywistki liczą na to, że usłyszą wyrok uniewinniający Justynę. - Cień szansy zawsze jest. Ale pamiętamy, że żyjemy w Polsce - mówi Natalia i podkreśla, że Aborcja Bez Granic działa bez zmian i niezależnie od wyroku sądu wszystkie kobiety, które potrzebują pomocy, mogą na nią liczyć.

Przypomnijmy, że przerwanie własnej ciąży nie jest karalne. - Według standardów międzynarodowych stanowi wyraz realizacji podstawowych praw człowieka. Zastanowić się więc należy nad zasadnością karania za pomoc w realizacji tych praw. Także z tych względów należy uznać, że działanie Justyny polegające na wysłaniu drugiej osobie leków aborcyjnych, choć technicznie mogło wypełniać znamiona czynu zabronionego w art. 152 § 2 k.k., to nie było społecznie szkodliwe i nie powinno być karane - wyjaśnia pełnomocniczka Aborcyjnego Dream Teamu, adw. dr Sabrina Mana-Walasek.

RadioZET.pl