Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poświęcił w liście fragment w sprawie zmarłego biskupa Paetza. Hierarcha zmarł w niesławie, oskarżany o molestowanie kleryków przed wieloma laty. Kościół do dziś nie rozliczył się z win duchownego.

Do kontrowersyjnego biskupa nawiązał w liście abp Gądecki. Jego treść zostanie wygłoszona jutro, w pierwszą niedzielę tegorocznego adwentu w parafiach diecezji wielkopolskiej.

Stanisław Gądecki przypomniał, że zmarły 15 listopada abp Paetz nie zdążył wyrazić publicznie skruchy.

Abp Gądecki zaznaczył, że wyrok w tej sprawie winna wydać Stolica Apostolska. Publicznie przeprosił jednak za postawę Paetza.

W tej sytuacji – jako biskup archidiecezji poznańskiej – pragnę zwrócić uwagę na to, iż – zgodnie z Vos estis lux mundi, art. 7 – właściwą instancją do przeprowadzenia procesu i wydawania wyroków w odniesieniu do biskupów nie są inni biskupi, lecz Stolica Apostolska. Mimo to czuję się w obowiązku powiedzieć: przepraszam. Przepraszam za zgorszenie, jakie miało miejsce w archidiecezji. Z głębi serca przepraszam osoby, które czują się skrzywdzone

abp Stanisław Gądecki