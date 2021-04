KGP w Radiu ZET: interwencja funkcjonariusza w Głogowie była zgodna z przepisami

W Głogowie podczas niedzielnego protestu przeciwników obostrzeń doszło do starć z policją, zatrzymano 6 osób. Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak jeden z funkcjonariuszy uderza młodą dziewczynę pałką w nogę, łapie ją za gardło, w końcu rzuca na ziemię i obezwładnia. Dziś policja opublikowała swoje nagranie, które pokazuje sytuację na chwilę przed zdarzeniem.

Mariusz Ciarka o interwencji wobec kobiety w Głogowie: Jest to osoba nam znana, wielokrotnie notowana

- Oczywiście będziemy badać wszystkie nagrania, sprawdzać podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego, ale przypomnę, że najpierw było wezwanie do zachowania zgodnego z prawem, następnie protestująca była odpychana i wzywana do opuszczenia miejsca - mówi Radiu ZET Mariusz Ciarka.

Kiedy opluła policjanta i zaczęła stawiać opór, wówczas został użyty ten środek przymusu bezpośredniego. Już po zatrzymaniu, w drodze do radiowozu, w radiowozie oraz na komisariacie policji dalej wulgarnie wyzywała funkcjonariuszy. Jest to osoba nam znana, wielokrotnie notowana. Ustawa daje podstawy do użycia chwytów obezwładniających, odepchnięcia, użycia pałki służbowej, czy chwytów polegających na założeniu kajdanek Rzecznik KGP Mariusz Ciarka

Zatrzymana kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji przy lekceważącym stosunku do porządku prawnego, działając w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej.

